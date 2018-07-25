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В Киеве могут ограничить вход на 4 станции метро из-за массовых мероприятий


фото: ukranews
Из-за проведения 25-26 июля фестиваля и концерта в центре Киева возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена.

"В связи с проведением фестиваля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном Ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена", - говорится в сообщении.

Так, возможно ограничение входа на станции:

• "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 25 июля;

• "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 26 июля.

Отмечается, что закрытие указанных станций не планируется

 

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