В Киеве могут ограничить вход на 4 станции метро из-за массовых мероприятий

25 июля, 2018, 11:28

Из-за проведения 25-26 июля фестиваля и концерта в центре Киева возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена

Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена.

"В связи с проведением фестиваля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном Ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена", - говорится в сообщении.

Так, возможно ограничение входа на станции:

• "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 25 июля;

• "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 26 июля.

Отмечается, что закрытие указанных станций не планируется