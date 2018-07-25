В Киеве могут ограничить вход на 4 станции метро из-за массовых мероприятий
25 июля, 2018, 11:28
Из-за проведения 25-26 июля фестиваля и концерта в центре Киева возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена
Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена.
"В связи с проведением фестиваля на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 25-26 июля и концерта в Национальном Ботаническом саду им. Николая Гришко 25 июля возможно ограничение на вход для пассажиров некоторых станций метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, возможно ограничение входа на станции:
• "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 25 июля;
• "Майдан Независимости" и "Крещатик" – 26 июля.
Отмечается, что закрытие указанных станций не планируется
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