Украинских женщин продавали в сексуальное рабство в Италию

25 июля, 2018, 14:53

На Буковине полицейские перекрыли международный канал торговли людьми для сексуальной эксплуатации

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организатором международного канала торговли людьми выступил 28-летний уроженец Прикарпатья, который уже давно живет в Италии.

Через соцсети мужчина подыскивал молодых девушек из малообеспеченных семей и предлагал им работу в Италии с высокой зарплатой и хорошими условиями труда. Через посредников мужчина изготавливал девушкам все необходимые документы для выезда за границу и даже переводил по 500 евро, чтобы войти в доверие. А когда женщины приезжали в Италию, встречал их и передавал третьим лицам для дальнейшего занятия проституцией.

Полицейским удалось перекрыть канал торговли людьми и предупредить выезд из Украины четырех девушек. Также установили других пострадавших, которых успели втянуть в занятие проституцией на территории Италии.

Всем жертвам преступной деятельности предоставлено материальную и психологическую помощь.

В августе прошлого года организатора канала торговли людьми объявили в международный розыск. В феврале этого года буковинским полицейским поступила информация из Интерпола о том, что разыскиваемый преступник находится в итальянском городе Казерта.

Правоохранительные органы Украины и Италии добились экстрадиции торговца девушками в Украину. 24 июля преступника задержали в международном аэропорту "Борисполь" и доставили в Черновцы. Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.