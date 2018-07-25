Украинцев предупредили: в большинстве областей сегодня грозы и град
25 июля, 2018, 09:09
25 июля в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня в Украине ожидаются грозы, кроме западной части, в отдельных районах будут град и шквалы ветра 15-20 м/сек.
"В Киеве 25 июля грозы. В Киевской области 25 июля грозы и шквалы ветра 15-20 м/с", - отметили в ГСЧС.
Согласно прогнозу синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, сегодня на большинстве территории Украины будет преобладать влажная погода с дождями и грозами.
Впрочем, во второй половине недели осадков станет меньше, а температура воздуха будет повышаться, и тогда в Украине будет "настоящая летняя жара".
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