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Украинцев предупредили: в большинстве областей сегодня грозы и град


фото: 56nv
25 июля в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в Украине ожидаются грозы, кроме западной части, в отдельных районах будут град и шквалы ветра 15-20 м/сек.

"В Киеве 25 июля грозы. В Киевской области 25 июля грозы и шквалы ветра 15-20 м/с", - отметили в ГСЧС.

Согласно прогнозу синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, сегодня на большинстве территории Украины будет преобладать влажная погода с дождями и грозами.

Впрочем, во второй половине недели осадков станет меньше, а температура воздуха будет повышаться, и тогда в Украине будет "настоящая летняя жара".

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