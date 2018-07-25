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Синоптик рассказала, когда в Украине может прекратиться дождливая погода


фото: tvkrasnodar
В течение следующих дней в Украине будет влажная погода, впрочем в конце недели начнет становиться жарче

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что циклон, который длительное время бушует над Украиной, и в дальнейшем будет приносить влажную погоду в большинстве областей. Там ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, вероятны град и шквалистое усиление ветра.

Впрочем, в конце недели и на следующей неделе вероятность дождей и их количество в Украине уменьшится, кроме западных регионов. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

В Киеве в ближайшие дни дожди будут чередоваться с прояснениями, воздух прогреется до 25-26 градусов.

 

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