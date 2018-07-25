Священник отказался отпевать жениха и невесту-самоубийц, у которых через месяц должна была быть свадьба
Об этом сообщают "Новости Закарпатья".
Трагедия произошла 20 июля.
Родственники рассказали, что в тот день 23-летняя Марьяна Кищук и ее 26-летний жених Николай были вместе с семьей девушки на выпускном ее младшего брата. Ночью жених невеста, не дождавшись окончания праздника, захотели поехать домой. Мама девушки отвезла их в собственный дом, оставила и вернулась на празднование.
"Там сердце чувствовало, что что-то может быть не так, семья поехала с выпускного в село. Ехать недалеко - 2 километра, а когда вернулись он (Николай, - ред.) вынес ее на руках из дома и сказал, что Марьяне очень плохо", - рассказывает родственник.
В это время девушка уже была мертва. Ее отвезли в Косовскую районную больницу, но вернуть девушку к жизни не удалось. В заключении экспертизы указывается, что причина смерти – отравление неизвестным веществом, которое вызвало сердечную недостаточность.
Утром жених Николай переспросил, жива ли Марьяна. После этого парень взял охотничий карабин и выстрелил себе в грудь. Умер на месте.
В местной церкви Святителя Василия Великого (УПЦ КП) отец Михаил Кищук отказался отправить службу за упокой умершего. Марьяну похоронили 22 июля, а Николая похоронят 25 июля.
Родственники погибшей обращались с заключением экспертизы о причине смерти девушки, где указана "сердечная недостаточность", к епископу Коломыйскому и Косовскому Юлиану Гатале. По их словам, он согласовал службу за упокой, однако даже дозвониться к о. Михаилу Кищуку не смог. Вернувшись в деревню, родственники увидели, что церковь закрыта. Связаться со священником им до сих пор не удается.
- Напомним, в Запорожье священник УПЦ МП отказался во время похорон отпеть 2-летнего мальчика, который погиб от того, что на него упал из окна самоубийца.
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