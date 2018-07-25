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Стрельба в Торонто: ответственность за нападение взяло "ИГ"


фото: REUTERS
Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за стрельбу в Торонто, в результате которой погибли сам нападавший и двое людей, еще 13 получили ранения

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.

Террористы заявили, что нападавший "был солдатом "Исламского государства" и совершил нападение в ответ на призывы убивать граждан коалиционных стран".

При этом "ИГ" не сообщила деталей и не представила других доказательств правдивости своего заявления.

Напомним, 23 июля в центре Торонто в районе Гриктаун, где расположено много популярных магазинов и ресторанов, нападавший с пистолетом открыл стрельбу, в результате которой погибли двое человек, еще 14 - получили ранения.

Сам нападавший застрелился.

Правоохранители назвали имя стрелка - им оказался 29-летний Фейсал Хуссейн. Родственники нападавшего заявили, что он имел проблемы с психикой и большую часть жизни боролся с неизлечимыми психозом и депрессией.

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