Стрельба в Торонто: ответственность за нападение взяло "ИГ"
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.
Террористы заявили, что нападавший "был солдатом "Исламского государства" и совершил нападение в ответ на призывы убивать граждан коалиционных стран".
При этом "ИГ" не сообщила деталей и не представила других доказательств правдивости своего заявления.
Напомним, 23 июля в центре Торонто в районе Гриктаун, где расположено много популярных магазинов и ресторанов, нападавший с пистолетом открыл стрельбу, в результате которой погибли двое человек, еще 14 - получили ранения.
Сам нападавший застрелился.
Правоохранители назвали имя стрелка - им оказался 29-летний Фейсал Хуссейн. Родственники нападавшего заявили, что он имел проблемы с психикой и большую часть жизни боролся с неизлечимыми психозом и депрессией.
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