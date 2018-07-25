 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Соратник Януковича вывел из госпредприятия миллионы долларов. ГПУ имеет шанс их вернуть, - DW


фото: REUTERS
Федеральное ведомство юстиции Швейцарии передало Генпрокуратуре документы, которые касаются схемы хищения средств государственного предприятия "Укртрансаммиак"

Об этом говорится в материале издания Deutsche Welle, которое получило ответ от швейцарского ведомства на свой запрос.

Отмечается, что эти документы касаются дела о вероятном хищении государственных средств. В деле фигурирует банковский счет в швейцарском банке, который контролирует экс-глава "Укртрансаммиаку", соратник экс-президента Виктора Януковича Виктор Бондик.

Правоохранители считают, что Бондик мог украсть деньги предприятия и вывести их из Украины. На его счету уже арестовали 7 миллионов евро и $21 миллион. Украине удастся вернуть эти деньги, если правоохранители докажут их незаконное происхождение.

"Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились доказательств передачи украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение", - пишет издание.

Бондик был одним из ближайших соратников президента-беглеца, а его старший брат Валерий много лет был влиятельным деятелем возглавляемой Януковичем "Партии регионов": сначала депутатом Донецкого облсовета, а потом и Верховной Рады.

Сейчас местонахождение Бондика пока неизвестно, и в базе розыска МВД его фамилии нет.

Как пишет DW, уголовное дело по факту растраты средств "Укртрансаммиаку" ГПУ открыла в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о "верхушке айсберга" - растрате 6,5 млн грн за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не было установлено.

В течение 2014 года к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на оффшорные фирмы десятков миллионов гривен. Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества Укртрансаммиаку уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать