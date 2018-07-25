Соратник Януковича вывел из госпредприятия миллионы долларов. ГПУ имеет шанс их вернуть, - DW

25 июля, 2018, 14:43

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии передало Генпрокуратуре документы, которые касаются схемы хищения средств государственного предприятия "Укртрансаммиак"

Об этом говорится в материале издания Deutsche Welle, которое получило ответ от швейцарского ведомства на свой запрос.

Отмечается, что эти документы касаются дела о вероятном хищении государственных средств. В деле фигурирует банковский счет в швейцарском банке, который контролирует экс-глава "Укртрансаммиаку", соратник экс-президента Виктора Януковича Виктор Бондик.

Правоохранители считают, что Бондик мог украсть деньги предприятия и вывести их из Украины. На его счету уже арестовали 7 миллионов евро и $21 миллион. Украине удастся вернуть эти деньги, если правоохранители докажут их незаконное происхождение.

"Бондик и его швейцарские адвокаты годами противились доказательств передачи украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение", - пишет издание.

Бондик был одним из ближайших соратников президента-беглеца, а его старший брат Валерий много лет был влиятельным деятелем возглавляемой Януковичем "Партии регионов": сначала депутатом Донецкого облсовета, а потом и Верховной Рады.

Сейчас местонахождение Бондика пока неизвестно, и в базе розыска МВД его фамилии нет.

Как пишет DW, уголовное дело по факту растраты средств "Укртрансаммиаку" ГПУ открыла в декабре 2013 года. Сначала речь шла лишь о "верхушке айсберга" - растрате 6,5 млн грн за оборудование на модернизацию аммиакопровода, которое так и не было установлено.

В течение 2014 года к делу добавились новые масштабные эпизоды по подозрению в хищении и выводе на оффшорные фирмы десятков миллионов гривен. Всего в уголовном деле по подозрению в хищении имущества Укртрансаммиаку уже 12 эпизодов, общая сумма ущерба по которым превышает 700 млн грн.