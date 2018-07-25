Сканер с АИ научился отличать мертвых от живых по снимку глаз
Как говорится в журнале MIT Technology Review, разработка позволит защитить данные даже после смерти - злоумышленники не смогут разблокировать смартфон и другие устройства, отсканировав глаза мертвого человека.
При разработке нейросети ученые использовали фотографии радужной оболочки глаза, сделанные в разное время после смерти человека, а также снимки глаз живых людей. Во время учебы сканера ученым пришлось вырезать из фотографий отводы, которые позволяют держать глаза мертвого человека открытыми, а также другие элементы - все, кроме изображения радужной оболочки.
Фотографии глаз живых и мертвых людей делались на одну и ту же камеру, что позволило ученым избежать технических ошибок при определении класса объекта. В результате исследователям удалось создать алгоритм, который определяет, жив ли человек, с точностью в 99%.
Однако на данный момент сканер способен распознать мертвого человека только в случае, если с момента смерти прошло более 16 часов. "Образцы, собранные незадолго после смерти (то есть пять часов в нашем исследовании), могут не обеспечить достаточно выраженные пост-смертные изменения, которые могли бы служить достатным сигналом", - говорится в исследовании.
В теории такая проблема может дать злоумышленникам шанс обойти систему безопасности. В будущем ученые обещают создать новую версию сканера, в которой эта ошибка будет устранена.
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