Признание боевика: 8 человек на автобусной остановке в Донецке 2015 года убили "сафоновцы"

25 июля, 2018, 14:10

Бывший боевик "ДНР" Денис Лотов в своем видеоблоге рассказал, что 22 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли автобус на улице Куприна в Донецке, что привело к смерти 8 человек

Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Facebook.

22 января 2015 в Донецке мина попала в троллейбус на улице Куприна (Боссе). Тогда погибло 8 человек. Оккупационная администрация России в Донецкой области списали это на украинских диверсантов.

Эту информацию опроверг бывший член группировки “ДНР” - боевик Денис Лотов, который воевал против Украины в 2014 году.

Известно, что Лотов разочаровался в “ДНР”, больше не воюет и живет теперь в России. Время от времени он записывает блоги с критикой главы боевиков Захарченко. В одном из этих блогов он рассказал о том, кто обстрелял троллейбус.

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По словам экс-"ДНРовца", взрыв вызвали казаки из группировки "атамана" Сафоненко, которые враждовали с "Оплотом" Захарченко.

"Сафоновские" целились в базу "оплотовцев", но промахнулись. Результат - восемь трупов мирных дончан. Тогда, вскоре после обстрела “ДНРовцы” объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои”, - цитирует Казанский бывшего террориста.

Журналист отмечает, что люди Захарченко вытеснили группировки Сафоненко с ДНР весной 2015 года. С того времени Сафоненко находится в России.

“Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали "свои", "защитники Донбасса", "антифашисты", а вовсе не "каратели" из Львова", - заявляет Казанский.