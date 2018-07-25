Провел 2 дня с женщиной и убил: в Харькове разыскивают предполагаемого преступника
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
19 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении на проспекте Индустриальном тела женщины. Погибшей оказалась 55-летняя жительница района. Правоохранители установили, что женщина вела нищенский образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, занималась сбором бутылок и макулатуры. Также выяснилось, что 17 июля она познакомилась с неизвестным парнем, с которым они два дня провели вместе.
Приметы мужчины: 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые.
Был одет в серую футболку и синие джинсы.
"Если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальный ОП по телефонам: 102, (0572)-50-64, 0679038750, 0934834003, 0673138800, 0979379117 или другим удобным способом", - призывают в полиции.
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