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Провел 2 дня с женщиной и убил: в Харькове разыскивают предполагаемого преступника

В Харькове полиция разыскивает подозреваемого в убийстве женщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

19 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении на проспекте Индустриальном тела женщины. Погибшей оказалась 55-летняя жительница района. Правоохранители установили, что женщина вела нищенский образ жизни, злоупотребляла алкогольными напитками, занималась сбором бутылок и макулатуры. Также выяснилось, что 17 июля она познакомилась с неизвестным парнем, с которым они два дня провели вместе.

Приметы мужчины: 25-30 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы короткие, русые.
Был одет в серую футболку и синие джинсы.

"Если вам известна любая информация о разыскиваемом, просим сообщить в Индустриальный ОП по телефонам: 102, (0572)-50-64, 0679038750, 0934834003, 0673138800, 0979379117 или другим удобным способом", - призывают в полиции.

 

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