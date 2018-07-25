Прорыв дамбы в Лаосе: погибло 19 человек, спасения ожидают 3 тыс. человек, - СМИ
25 июля, 2018, 08:38
По данным местных СМИ, по меньшей мере 19 человек были найдены мертвыми после прорыва дамбы ГЭС на юго-востоке Лаоса, что повлекло за собой масштабное наводнение
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на местное издание Vientiane Times.
В последнем цитируются слова губергнатора округа Буонама Фоммасана. Он отметил, что еще более 3 тысяч человек нуждаются в спасении, а около 2 850 человек уже были спасены.
Ранее также сообщалось, что из-за масштабного наводнения в провинции Аттаепу более 6 600 человек потеряли свои дома, сотни людей считаются пропавшими без вести.
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