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Подрыв смертников в Сирии: число погибших возросло до 180

Из-за взрывов смертников и нападения боевиков Исламского государства на юге Сирии 25 июля погибли более 180 человек

Об этом сообщает AFP.

Ряд подрывов смертников и нападений, ответственность за которые на себя взяло Исламское государство, привели к гибели более 180 человек в южной Сирии.

Организация по соблюдению прав человека заявила, что в результате взрывов и налетов джихадистов на села погибли 183 человека, среди которых 89 мирных жителей. Остальные 94 погибших были солдатами правительственных сил режима Башара Асада.

  • Напомним, 25 июля террористы-смертники совершили несколько атак в сирийском городе Эс-Сувейде и прилегающих поселках, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек.
 
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