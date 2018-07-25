Подрыв смертников в Сирии: число погибших возросло до 180
25 июля, 2018, 20:37
Из-за взрывов смертников и нападения боевиков Исламского государства на юге Сирии 25 июля погибли более 180 человек
Об этом сообщает AFP.
Ряд подрывов смертников и нападений, ответственность за которые на себя взяло Исламское государство, привели к гибели более 180 человек в южной Сирии.
Организация по соблюдению прав человека заявила, что в результате взрывов и налетов джихадистов на села погибли 183 человека, среди которых 89 мирных жителей. Остальные 94 погибших были солдатами правительственных сил режима Башара Асада.
- Напомним, 25 июля террористы-смертники совершили несколько атак в сирийском городе Эс-Сувейде и прилегающих поселках, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек.
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