Подрыв смертников в Сирии: число погибших возросло до 180

25 июля, 2018, 20:37

Из-за взрывов смертников и нападения боевиков Исламского государства на юге Сирии 25 июля погибли более 180 человек

Об этом сообщает AFP.

Ряд подрывов смертников и нападений, ответственность за которые на себя взяло Исламское государство, привели к гибели более 180 человек в южной Сирии.

Организация по соблюдению прав человека заявила, что в результате взрывов и налетов джихадистов на села погибли 183 человека, среди которых 89 мирных жителей. Остальные 94 погибших были солдатами правительственных сил режима Башара Асада.