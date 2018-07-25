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Под Генпрокуратурой требовали наказания министра-беглеца Ставицкого

Эдуард Ставицкий
Сегодня, 24 июля, под Генеральной прокуратурой проходит акция, на которой требуют наказания для экс-министра энергетики времен Януковича Эдуарда Ставицкого

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В мероприятии приняли участие неравнодушные украинцы и активисты общественных организаций.

Напомним, еще в начале марта 2014 года Генеральной прокуратурой Украины начато громкое расследование в отношении ряда украинских чиновников времен Януковича. Среди них и бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Всех "эксов" обвиняют в незаконном завладении госимуществом путем злоупотребления должностными полномочиями, в экономических преступлениях, а также в приказах о расстрелах на Майдане.

Однако через четыре года после той кровавой зимы большинство расследований и до сих пор тормозят. Одной из причин называют побег практически всех фигурантов. Ни одного из них в Украине пока нет - кто вслед за Януковичем сбежал в Россию, кто в Европу, а некоторые даже в страны Ближнего Востока.

В частности, скандальный соратник экс-президента-беглеца, бывший министр энергетики Эдуард Анатольевич Ставицкий стал гражданином Израиля. 

По данному факту отделом СБУ в Винницкой области начато уголовное производство сразу по двум статьям: внесение заведомо ложных сведений в служебные документы и организация внесения этой ложной информации, а также несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

То есть, к значительному перечню инкриминируемых господину Ставицкому преступлений добавилось еще два: подделка документов и внесение их в электронные базы для незаконного получения гражданства Израиля.

Участникам акции, которые требуют привлечения экс-министра к ответственности, удалось узнать, что подготовительное судебное заседание по делу Ставицкого назначено на 24.09.2018. Но вопрос, будет ли привлечен к ответственности новоиспеченный гражданин земли обетованной, пока остается открытым.

Участники акции и активисты общественных организаций передали совместное обращение Генеральному прокурору Юрию Луценко относительно скорейшего и беспристрастного расследования преступлений Эдуарда Ставицкого и ускорения его экстрадиции из Израиля в Украину для привлечения к ответственности по украинским законам.

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