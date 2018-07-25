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Побитый Ломаченко кубинец возвращается на ринг


фото: boxingscene
Побежденный Василием Ломаченко кубинский боксер Гильермо Ригондо решил вернуться на ринг

Об этом сообщает BoxingScene.

"Я отдыхал, но уже вернулся, возобновил тренировки и готов начинать новый этап в карьере. Я не из тех боксеров, кто проигрывает бой и умирает. Много больших проиграли. Не думаю, что мое поражение - это то, что определяет мою карьеру", - сказал Ригондо.

37-летний кубинец заверил, что не считает бой против Василия Ломаченко в весе украинца ошибкой.

"Бой с Ломаченко в полулегком весе не был ошибкой. Но это был великоватый вес, я слишком маленький для него. Я поднялся с категории до 53,5 кг в вес до 59 кг. Это было слишком много для меня", - констатировал Ригондо.

  • Василий Ломаченко Гильермо Ригондо победил в декабре прошлого года, кубинец отказался от дальнейшего боя после шестого раунда.
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