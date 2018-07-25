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Отравления в детском лагере на Донетчине: всех пострадавших выписали из больницы


фото: rferl.org
99 пострадавших, которые отравились в детском лагере “Орленок” на Донетчине, выписали из больницы

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

По состоянию на 25 июля 94 человека (79 детей до 17 лет и 10 старше 18 лет) и 5 ​​сотрудников, которые отравились в детском лагере "Ястребок" ( "Орленок") в Донецкой области, выписаны из больницы. Больных в стационаре больше не осталось.

Основной причиной массового отравления стало нарушение технологии приготовления пищи и санитарных правил в детском лагере, употребление некачественной воды и тому подобное. Причинами, способствовавшими вспышке, являются многочисленные нарушения действующего санитарного законодательства.

Кроме того, способствовали распространению инфекции нарушения работниками пищеблока требований личной гигиены, дезрежима, правил мытья посуды. Прием некоторых сотрудников пищеблока без полного объема медицинского осмотра.

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