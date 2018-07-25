Один из аэропортов Германии закрыли из-за жары
25 июля, 2018, 08:22
Международный аэропорт немецкого города Ганновер был закрыт в связи с аномально жаркой погодой
Во вторник, 24 июля, температура воздуха в городе достигала 40 градусов, передает Bild.
Северная и южная полоса аэропорта в результате жары получили повреждения и были закрыты для ремонта.
Большинство рейсов отменили.
- Напомним, украинское правительство выделило 250 млн грн на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту “Одесса”.
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