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Один из аэропортов Германии закрыли из-за жары


фото: Bild
Международный аэропорт немецкого города Ганновер был закрыт в связи с аномально жаркой погодой

Во вторник, 24 июля, температура воздуха в городе достигала 40 градусов, передает Bild.

Северная и южная полоса аэропорта в результате жары получили повреждения и были закрыты для ремонта.

Большинство рейсов отменили.

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