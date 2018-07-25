Обрушение путепровода в Киеве: в КГГА рассказали, когда восстановят движение транспорта

25 июля, 2018, 23:14

Движение транспорта по ул. Елены Телиги, прерванное из-за обрушения путепровода на пересечении с ул. Кирилловской, должны восстановить к полудню 26 июля

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Возле путепровода на пересечении Телиги и Кирилловской у нас было небольшое обрушение на объекте, где выполняется капитальный ремонт путепровода. На старой части, которую еще не успели сделать, из-за большого объема воды, который шел по Телиги, вымыло 1,5 тыс. тонн песка из-под опор старого перекрытия и одна опора упала. Завтра к полудню мы планируем восстановить движение по Телиги в полном объеме. Сейчас работают службы, эксперты, смотрят, не повреждены ли новые конструкции", - рассказал Давтян.

Чиновник отметил, что ремонтные работы были на том этапе, когда уже открыли движение по части дороги, которая сейчас перекрыта из-за подтопления и обрушения. Движение именно по этой части должны восстановить 26 июля.