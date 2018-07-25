Обрушение путепровода в Киеве: в КГГА рассказали, когда восстановят движение транспорта
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
"Возле путепровода на пересечении Телиги и Кирилловской у нас было небольшое обрушение на объекте, где выполняется капитальный ремонт путепровода. На старой части, которую еще не успели сделать, из-за большого объема воды, который шел по Телиги, вымыло 1,5 тыс. тонн песка из-под опор старого перекрытия и одна опора упала. Завтра к полудню мы планируем восстановить движение по Телиги в полном объеме. Сейчас работают службы, эксперты, смотрят, не повреждены ли новые конструкции", - рассказал Давтян.
Чиновник отметил, что ремонтные работы были на том этапе, когда уже открыли движение по части дороги, которая сейчас перекрыта из-за подтопления и обрушения. Движение именно по этой части должны восстановить 26 июля.
- Напомним, 25 июля, в результате сильного ливня обрушилась часть путепровода на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской.
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