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Не было никаких подарков для России за счет Украины, - Волкер о встрече Трампа и Путина

Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последний не уступил ничего важного для Украины

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

По его словам, во время встречи двух президентов не были предприняты шаги к признанию российской аннексии Крыма. Более того, он назвал проведение "референдума" на Донбассе, которое Путин якобы предложил Трампу, невозможным.

"США не уступили ни в одном из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", - подчеркнул Волкер.

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