Не было никаких подарков для России за счет Украины, - Волкер о встрече Трампа и Путина
25 июля, 2018, 07:42
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последний не уступил ничего важного для Украины
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".
По его словам, во время встречи двух президентов не были предприняты шаги к признанию российской аннексии Крыма. Более того, он назвал проведение "референдума" на Донбассе, которое Путин якобы предложил Трампу, невозможным.
"США не уступили ни в одном из тех вопросов, которые могут беспокоить Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", - подчеркнул Волкер.
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- Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По данным издания Bloomberg, Путин предложил Трампу провести "референдум" на оккупированном Донбассе.
- Госдепартамент США исключил возможность проведения "референдума" на Донбассе, заявив, что это было бы нелегитимно.
- РФ хочет поговорить о "референдуме" на Донбассе в нормандском формате.
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