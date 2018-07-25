На Марсе нашли озеро с жидкой водой

25 июля, 2018, 18:35

Ученые представили доказательства присутствия на южном полюсе Марса большого жидкого озера, скрытого подо льдом

Об этом пишет издание ScienceNews.

Ранее исследователи предполагали, что по поверхности Марса может иногда ненадолго разливаться вода тающих ледников (учитывая низкое давление, она должна очень быстро испаряться), однако впервые появились основания полагать, что на Красной планете существует и постоянный жидкий водный резервуар.

Если информация подтвердится, то это озеро ознаменует собой первое открытие на Красной планете большого запаса жидкости.

"Это потенциально очень большое дело, - говорит Бриони Хорган из Университета Пердью в Вест-Лафайетте, штат Индиана. - Это еще один тип среды, в которой жизнь может существовать на Марсе сегодня".

Озеро около 20 километров в диаметре. Температура в резервуаре, скорее всего, будет ниже точки замерзания воды, но растворенные в ней соли магния, кальция и натрия в сочетании с давлением лежащего выше слоя льда позволяют озеру оставаться жидким.

Исследователи заметили озеро, объединив более трех лет наблюдения с орбитального космического корабля Европейского космического агентства Mars Express. Радар предоставил доказательства присутствия на южном полюсе Марса большого озера , скрытого подо льдом.

Другие озера, слишком маленькие для наблюдения Mars Express, могут также существовать, и, возможно, образуют сеть взаимосвязанных каналов под льдом.

Сочетая 29 радиолокационных наблюдений, проведенных с мая 2012 года по декабрь 2015 года, MARSIS выявил яркое пятно в ледяных слоях у южного полюса Марса, окруженное намного более тусклыми областями. Ученые рассмотрели другие объяснения яркого пятна, но решили, что они менее вероятные физически.

Это оставило один вариант: озеро с жидкой водой. Аналогичные озера под льдом в Антарктиде и Гренландии были обнаружены таким же способом.

"На Земле никто не удивился бы выводу, что это вода, - говорит Орозо. - Но продемонстрировать то же самое на Марсе было гораздо сложнее".

Озеро, вероятно, не является чистой водой. Температура на дне ледяного покрова составляет около -68°C, а чистая вода там замерзнет даже под давлением большого количества льда. Однако соли, растворенные в воде, могут снизить температуру замерзания. Соли натрия, магния и кальция были найдены в других местах на Марсе и могут помочь сохранить жидкое состояние водоема. Ученые говорят, что бассейн может содержать больше примесей или грязи, чем воды, но это все еще может благоприятной средой.

"Если это [озеро] подтвердится, то это существенное изменение в нашем понимании современного Марса", - говорит Лиза Пратт, офицер планетарной защиты NASA.

Хотя глубина обнаруженного озера неизвестна, его объем все еще затмевает любые предварительные признаки жидкой воды на Марсе: он может содержать не менее 10 миллиардов литров жидкой воды.

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