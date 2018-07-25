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На концерте метал-группы музыкант плюнул пивом в глаз поклоннице и спас этим жизнь


фото: blaremagazine
Гитарист американской метал-группы "Every Time I Die" Джордан Бакли рассказал, как спас жизнь своей поклонницы, плюнув ей пивом в глаз

Об этом музыкант написал в своем Twitter.

"Не хотите ли услышать одну сумасшедшую историю", - написал Джордан.

Ниже он рассказал, что к нему подошла одна поклонница и призналась, что однажды была на концерте их группы в первых рядах, и ей в глаз попало пиво, которое плюнул гитарист у зрителей.

На следующий день у женщины болел глаз и она, заподозрив инфекцию, пошла к врачу. В результатах анализов обнаружили, что причиной боли в глаза стала опухоль головного мозга. Болезнь была обнаружена на ранней стадии, поэтому новообразование быстро удалили.

Поклонница поблагодарила Бакли за то, что таким странным образом он спас ей жизнь.

"Мораль? Посещение концерта могут спасти вам жизнь", - подытожил музыкант.

 

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