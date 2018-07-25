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На Донетчине будут судить подозреваемых в зверском тройном убийстве


фото: прокуратура Донеччини
На Донетчине прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступников, которые обвиняются в тройном убийстве

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в декабря 2017 года трое злоумышленников из корыстных побуждений из-за неприязни в отношениях к потерпевшим зашли ночью в здание последних, где, угрожая огнестрельным оружием, положили всех на пол, связали им руки. После чего с помощью ножа по очереди убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения. После совершенного нападавшие скрылись с места преступления, завладев имуществом убитых.

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По результатам сотрудничества установили и задержали причастных к совершению преступления лиц. Во время досудебного расследования один из задержанных признался в совершении тройного убийства и рассказал все обстоятельства.

Также во время осмотра местности им было найдено орудие убийства (нож), которое злоумышленники закопали в лесополосе с целью сокрытия следов преступления.

По результатам досудебного расследования уголовного производства лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п.п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

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