 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Черниговщине водитель-электрик воинской части продавал боеприпасы


фото: військова прокуратура Центрального регіону
Военная прокуратура Центрального региона задержала водителя-электрика одной из воинских частей, который продавал боеприпасы и элементы динамической защиты танков

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Воинская часть, где проходил службу контрактник, дислоцировалась в Козелецком районе Черниговской области.

Установлено, что старший солдат военной службы по контракту в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество и продавал их гражданским. 24 июля военнослужащий, находясь по месту своего проживания, продал 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке. За товар хотел получить 3500 гривен.

Данный факт задокументирован во время негласных следственных действий.

После сбыта "товара" контрактника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а реализованные им боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ) УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются обыски по местам проживания и прохождения военной службы задержанного.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать