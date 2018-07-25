На Черниговщине водитель-электрик воинской части продавал боеприпасы

25 июля, 2018, 09:36

Военная прокуратура Центрального региона задержала водителя-электрика одной из воинских частей, который продавал боеприпасы и элементы динамической защиты танков

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Воинская часть, где проходил службу контрактник, дислоцировалась в Козелецком районе Черниговской области.

Установлено, что старший солдат военной службы по контракту в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество и продавал их гражданским. 24 июля военнослужащий, находясь по месту своего проживания, продал 7 элементов динамической защиты танков и 4 пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке. За товар хотел получить 3500 гривен.

Данный факт задокументирован во время негласных следственных действий.

После сбыта "товара" контрактника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а реализованные им боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ) УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются обыски по местам проживания и прохождения военной службы задержанного.