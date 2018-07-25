 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лига чемпионов: результаты матчей 2-го раунда отбора


фото: uefa.com
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первые матчи

"Динамо" (Хорватия) – "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 5:0

Голы: Хайрович, 22, Орсич, 28, Адеми, 51, 62, Ходжич 82.

"Шкендия" (Македония) – "Шериф" (Молдова) 1:0

Гол: Ибраими, 24.

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) 3:0

Голы: Эбисилио, 23, Радоньич, 35, 58.

"Легия" (Варшава) - "Спартак" (Словакия) 0:2

Голы: Грендель, 16, Власко, 90+4.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать