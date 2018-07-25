Лига чемпионов: результаты матчей 2-го раунда отбора
25 июля, 2018, 08:11
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Второй квалификационный раунд. Первые матчи
"Динамо" (Хорватия) – "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 5:0
Голы: Хайрович, 22, Орсич, 28, Адеми, 51, 62, Ходжич 82.
"Шкендия" (Македония) – "Шериф" (Молдова) 1:0
Гол: Ибраими, 24.
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) 3:0
Голы: Эбисилио, 23, Радоньич, 35, 58.
"Легия" (Варшава) - "Спартак" (Словакия) 0:2
Голы: Грендель, 16, Власко, 90+4.
- 23 июля состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой в соперники "Динамо" досталась чешская "Славия".
- Тренер киевского клуба Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки.
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