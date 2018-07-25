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Луценко предлагает ввести обязательное заключение без права на условное виновникам смертельных ДТП

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести минимальные тюремные сроки без права на условное наказание для виновников смертельных ДТП

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - написал Луценко.

Генпрокурор также обнародовал статистику расследований и судебных приговоров по смертельным ДТП в 2017-2018 годах.

"За 2017 год - 1689 обвинительных актов в суд. За 1 полугодие 2018 - 1031. За 2017 год осуждено ст. 286 ч. 2, 3 - 1324, из них к лишению свободы - 276, каждый пятый человек", - отметил глава ГПУ.

Кроме того, Луценко сообщил, что взял на личный контроль дело ДТП в Киеве с водителем Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

"Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял на личный контроль. Полиция Киева, как и в Харькове перед этим, сработала жестко и правильно. Водителя задержали, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотических веществ. Для полноты анализов подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога. Харьковская обвиняемая - в судебном процессе и под арестом с октября прошлого года", - написал генпрокурор.

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