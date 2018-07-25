Луценко предлагает ввести обязательное заключение без права на условное виновникам смертельных ДТП
Об этом Луценко написал в Facebook.
"Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - написал Луценко.
Генпрокурор также обнародовал статистику расследований и судебных приговоров по смертельным ДТП в 2017-2018 годах.
"За 2017 год - 1689 обвинительных актов в суд. За 1 полугодие 2018 - 1031. За 2017 год осуждено ст. 286 ч. 2, 3 - 1324, из них к лишению свободы - 276, каждый пятый человек", - отметил глава ГПУ.
Кроме того, Луценко сообщил, что взял на личный контроль дело ДТП в Киеве с водителем Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.
"Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял на личный контроль. Полиция Киева, как и в Харькове перед этим, сработала жестко и правильно. Водителя задержали, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотических веществ. Для полноты анализов подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога. Харьковская обвиняемая - в судебном процессе и под арестом с октября прошлого года", - написал генпрокурор.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку. Водителю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодексуУкраїни: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).
- 24 июля в Киеве возле метро “Дорогожичи” авто сбило пешеходов на тротуаре, один человек погиб.
- В Черкассах 24 июля на пешеходном переходе произошло ДТП, в результате которого погибли 28-летняя женщина и ее 4-летний сын. В авто-нарушителе сидел пьяный мужчина.
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