Луценко предлагает ввести обязательное заключение без права на условное виновникам смертельных ДТП

25 июля, 2018, 21:30

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести минимальные тюремные сроки без права на условное наказание для виновников смертельных ДТП

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания. Также было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - написал Луценко.

Генпрокурор также обнародовал статистику расследований и судебных приговоров по смертельным ДТП в 2017-2018 годах.

"За 2017 год - 1689 обвинительных актов в суд. За 1 полугодие 2018 - 1031. За 2017 год осуждено ст. 286 ч. 2, 3 - 1324, из них к лишению свободы - 276, каждый пятый человек", - отметил глава ГПУ.

Кроме того, Луценко сообщил, что взял на личный контроль дело ДТП в Киеве с водителем Hummer, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

"Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял на личный контроль. Полиция Киева, как и в Харькове перед этим, сработала жестко и правильно. Водителя задержали, взяли анализы мочи на алкоголь и наркотических веществ. Для полноты анализов подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога. Харьковская обвиняемая - в судебном процессе и под арестом с октября прошлого года", - написал генпрокурор.