Коммунальщики не успевают с подготовкой к отопительному сезону - Минрегион
Об этом сообщает "Укринформ".
"Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика”, - отметил Зубко.
В то же время он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено. Зубко добавил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. По сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако и сейчас остается "критическим".
Учитывая такую задолженность вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет “непростой”.
Тем временем заместитель министра Эдуард Кругляк сообщил, что техническую подготовку жилого фонда к отопительному сезону прошли 51,8% домов, а среди учреждений социальной сферы - 51,5%.
Однако он добавил, что из 1 млрд 936 млн грн, предусмотренных на подготовку жилого фонда к зиме, профинансировано 42,7%.
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