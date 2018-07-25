Коммунальщики не успевают с подготовкой к отопительному сезону - Минрегион

25 июля, 2018, 18:49

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко рассказал, что коммунальщики отстают от графика подготовки регионов к отопительному сезону

Об этом сообщает "Укринформ".

"Те цифры, которые мы имеем на сегодняшний день, пока меня не впечатляют, есть отставание от графика”, - отметил Зубко.

В то же время он подчеркнул, что до конца июля подобное отставание должно быть сокращено. Зубко добавил, что до сих пор остается задолженность органов местного самоуправления за газ и электроэнергию. По сравнению с началом июня уровень расчетов за газ увеличился на 4%, однако и сейчас остается "критическим".

Учитывая такую задолженность вице-премьер-министр выразил убеждение, что зима будет “непростой”.

Тем временем заместитель министра Эдуард Кругляк сообщил, что техническую подготовку жилого фонда к отопительному сезону прошли 51,8% домов, а среди учреждений социальной сферы - 51,5%.

Однако он добавил, что из 1 млрд 936 млн грн, предусмотренных на подготовку жилого фонда к зиме, профинансировано 42,7%.