Клиент вырвал торговцу зуб кусачками. Свидетели говорят, что у того нет части челюсти
25 июля, 2018, 13:45
На столичной Большой Кольцевой дороге произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал мужчина
Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Отмечается, что возле АТБ-маркета уже около часа лежит человек и истекает кровью. По словам очевидцев, мужчина не имеет части нижней челюсти.
"Потерпевший торговал подделками драгоценных металлов, числится в розыске. На месте скорая помощь", - сообщают в группе.
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