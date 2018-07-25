Клиент вырвал торговцу зуб кусачками. Свидетели говорят, что у того нет части челюсти

25 июля, 2018, 13:45

На столичной Большой Кольцевой дороге произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадал мужчина

Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что возле АТБ-маркета уже около часа лежит человек и истекает кровью. По словам очевидцев, мужчина не имеет части нижней челюсти.

"Потерпевший торговал подделками драгоценных металлов, числится в розыске. На месте скорая помощь", - сообщают в группе.