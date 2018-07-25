Как украинцы совершают интернет-шопинг. Исследования

25 июля, 2018, 15:39

36% украинцев регулярно совершают шопинг в интернете, чаще всего покупают бытовую технику, одежду и косметику

Об этом говорится в исследовании GfK, передает AIN.ua.

За последний год 65% онлайн-покупателей совершали от 5 до 20 покупок в интернете, а 18% - более 20 покупок.

Чаще всего потребители в сети - это люди с полным высшим образованием в возрасте 26-35 лет. Средний доход на одного онлайн-покупателя составляет 4 978 грн, но в то же время четверть из них не работает.

Наиболее активные онлайн-шопперы живут в Киевской области. Гендерное соотношение практически равное: 48% мужчин, 52% женщин.

Женщины чаще всего покупают одежду, косметику, обувь, аксессуары, товары для детей, бытовую химию и книги. Мужчины в большинстве случаев покупают цифровую технику, особенно интересуются смартфонами и устройствами.

Топ-3 категорий онлайн-товаров по популярности