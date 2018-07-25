К конкурсу “Еспресо. Выбор читателей” присоединились библиотеки Черкасской области

25 июля, 2018, 18:42

Голосование за лучшие книги премии “Еспресо. Выбор читателей” пройдет в пяти библиотеках Черкасской области

Привлечь читателей к чтению библиотеки решили по нескольким причинам. В общем говорят о том, что важно повышать их уровень и имидж.

“Наша библиотека стала партнером конкурса, потому что целиком разделяет цели, которые ставят перед собой организаторы - это определение лучших литературных новинок года, поддержка чтения бумажных изданий на родном языке и содействие развитию культуры в государстве”, - рассказала Наталья Євтушевська, заместитель директора Черкасской ОУНБ имени Тараса Шевченко.

По словам Натальи больше всего пользователи библиотеки ориентированы на современную литературу. Конкурс телеканала "Еспресо" предлагает к рассмотрению именно такие книги. Поэтому в библиотеке ожидают живой процесс и активность читателей.

Определение победителей конкурса пройдет с сентября до конца октября 2018 года.

Где можно проголосовать в Черкасской области:

Черкасская областная библиотека для детей (г. Черкассы, ул. Свято-Троицкая, 24).

Черкасская областная универсальная научная библиотека им. Тараса Шевченко (г. Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 8).

Христиновская центральная районная библиотека для взрослых (г. Христиновка, ул. Шевченко, 56).

Центральная библиотека для взрослых Монастырищенского района (г. Монастырище, ул. Октябрьская, 12).

Центральная библиотека Маньковского района (Маньковский район, пгт Маньковка, ул. Шевченко, 13).

Библиотеки, которые еще не присоединились к конкурсу, но имеющие желание - просим писать на book@espreso.tv.