Госказна одолжит Пенсионному фонду денег, чтобы прекратить задержки пенсий

25 июля, 2018, 19:27

Государственная казначейская служба Украины выделит ссуды Пенсионному фонду, чтобы профинансировать выплаns пенсий в июле

Об этом сообщает председатель ГКСУ Татьяна Слюз, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас сегодня было совещание с премьер-министром Украины. Мы будем сегодня и завтра предоставлять займы для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", - рассказала Слюз.

По ее словам, Казначейство полностью рассчиталjсь с Пенсионным фондом, а возникшиt задержки выплат пенсий - это ответственность Фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, и мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", - пояснила она.

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Министерство финансов профинансировало 100% запланированных 83,4 млрд грн расходов общего фонда госбюджета на выплату пенсий по состоянию на 25 июля. При этом последний платеж Пенсионному фонду на 2,5 млрд грн осуществлено 12 июля, сообщило министерство финансов на сайте в среду.

Согласно данным Минфина, 23 июля фонд уже получил ссуду в 1,5 млрд грн на выплату пенсий с Единого казначейского счета.