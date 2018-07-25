Футболист сборной Украины может перейти в клуб первой лиги

25 июля, 2018, 14:24

Экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань может продолжить карьеру в команде первой лиги "Движение"

Об этом сообщает FootballHub.

По информации издания, "Движение" предложило Ротаню заключить контракт. Клуб из Винников, что на Львовщине, намерен по итогам этого сезона подняться в сильнейший украинский дивизион и видит футболиста сборной Украины одним из лидеров команды.

37-летний Ротань после окончания прошлого сезона покинул киевское "Динамо". В киевский клубаон перешел зимой из чешской "Славии" на правах свободного агента. Полузащитник сыграл за "Динамо" 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины. Это был уже второй приход Ротаня в киевский клуб, за который он играл с 2005 до 2008 года.

Большую часть карьеры Ротань выступал за "Днепр", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017. За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 100 матчей и забил 8 голов.

Раньше за "Движение" выступал другой экс-футболист сборной Украины - Александр Алиев.