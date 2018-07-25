 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футболист сборной Украины может перейти в клуб первой лиги


фото: UA-Football
Экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань может продолжить карьеру в команде первой лиги "Движение"

Об этом сообщает FootballHub.

По информации издания, "Движение" предложило Ротаню заключить контракт. Клуб из Винников, что на Львовщине, намерен по итогам этого сезона подняться в сильнейший украинский дивизион и видит футболиста сборной Украины одним из лидеров команды.

37-летний Ротань после окончания прошлого сезона покинул киевское "Динамо". В киевский клубаон перешел зимой из чешской "Славии" на правах свободного агента. Полузащитник сыграл за "Динамо" 10 матчей в чемпионате и Кубке Украины. Это был уже второй приход Ротаня в киевский клуб, за который он играл с 2005 до 2008 года.

Большую часть карьеры Ротань выступал за "Днепр", дебютировал в клубе в 2003 году, а покинул его летом 2017. За сборную Украины Руслан Ротань сыграл 100 матчей и забил 8 голов.

Раньше за "Движение" выступал другой экс-футболист сборной Украины - Александр Алиев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать