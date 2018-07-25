Футболист "Шахтера" вернулся в Бразилию

25 июля, 2018, 11:28

Защитник "Шахтера" Марсио Асеведо перешел в бразильский "Атлетико Паранаэнсе"

Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

32-летний Асеведу последние полгода на правах аренды выступал за греческий ПАОК, за который провел 7 матчей. За "Шахтер" он играл с 2014 года. Также выступал за харьковский "Металлист" бразильский "Ботафого".

"С точки зрения игры, я стал более опытным. Я провел почти шесть лет в Европе, многому научился, был там счастлив. Я продолжаю быть силовым, быстрым и атакующим футболистом. Но я многому научился в Европе в оборонительной игре. Довести количество матчей за "Атлетико Паранаэнсе" до 100 - это сделает меня счастливым. Но я ожидаю, что эта цифра составит 200 или 300 матчей", - сказал Азеведо, который ранее провел за этот бразильский клуб 97 матчей.