Футболист "Шахтера" вернулся в Бразилию
Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.
32-летний Асеведу последние полгода на правах аренды выступал за греческий ПАОК, за который провел 7 матчей. За "Шахтер" он играл с 2014 года. Также выступал за харьковский "Металлист" бразильский "Ботафого".
"С точки зрения игры, я стал более опытным. Я провел почти шесть лет в Европе, многому научился, был там счастлив. Я продолжаю быть силовым, быстрым и атакующим футболистом. Но я многому научился в Европе в оборонительной игре. Довести количество матчей за "Атлетико Паранаэнсе" до 100 - это сделает меня счастливым. Но я ожидаю, что эта цифра составит 200 или 300 матчей", - сказал Азеведо, который ранее провел за этот бразильский клуб 97 матчей.
- "Шахтер" сегодня стартует в чемпионате Украины гостевым матчем против черниговской "Десны".
- 24 июля "Шахтер" презентовал выездной комплект формы в непривычных цветах.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-