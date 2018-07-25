Экс-тренер Усика рассказал, на что способен украинец в супертяжелом весе

25 июля, 2018, 15:45

Бывший тренер Александра Усика - американец Джеймс Али Башир - прогнозирует успехи украинского боксера в супертяжелом весе

Об этом сообщает BWTM Sports.

"Перед боем я прогнозировал не просто победу Усика, а главную победу. Я говорил, что он выиграет с большим разрывом по очкам, или нокаутом в конце боя. Сейчас я говорю всем: Усик побьет Бэллью, Паркера Уайта - он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Бэллью, но Усик просто на голову выше других. Я говорю это как человек, который три года работал с Александром", - отметил Башир.

Британцы Тони Бэллью, Диллиан Уайт и новозеландец Джозеф Паркер выступают в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).