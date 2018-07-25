Экс-тренер Усика рассказал, на что способен украинец в супертяжелом весе
25 июля, 2018, 15:45
Бывший тренер Александра Усика - американец Джеймс Али Башир - прогнозирует успехи украинского боксера в супертяжелом весе
Об этом сообщает BWTM Sports.
"Перед боем я прогнозировал не просто победу Усика, а главную победу. Я говорил, что он выиграет с большим разрывом по очкам, или нокаутом в конце боя. Сейчас я говорю всем: Усик побьет Бэллью, Паркера Уайта - он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Бэллью, но Усик просто на голову выше других. Я говорю это как человек, который три года работал с Александром", - отметил Башир.
Британцы Тони Бэллью, Диллиан Уайт и новозеландец Джозеф Паркер выступают в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг).
- Ранее стало известно, что Александр Усик может встретиться с Тони Бэллью осенью этого года.
- 21 июля в Москве украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг), одержав уверенную победу над россиянином Муратом Гассиевым.
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