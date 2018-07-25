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Чемпиона мира по боксу судят за домашнее насилие


фото: boxingscene
Американского боксера Джермелла Чарло обвиняют в избиении его девушки

Об этом сообщает Boxingscene.

В мае Чарло был арестован за домашнее насилие в отношении своей девушки Джезмин Олисон. Боксера отпустили на свободу под залог в $20 тыс.

Обвинение утверждает, что Чарло схватил женщину за шею, закрыл ей рот и протащил по полу. Адвокат боксера эту информацию отрицает, он заявил, что накануне заседания суда его клиент уверен в своей невиновности.

"Джермелл невиновен, и он ждет заседания суда. Обстоятельства этого дела понятны и не говорят в пользу обвинения", - сказал адвокат.

Джермелл Чарло является чемпионом мира по версии WBC в первом средние весе (69,9 кг). В своем предыдущем поединке он победил американца Остина Траута.

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