 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Знаменитый боксер Пакьяо провел бой, несмотря на проблемы с сердцем


фото: Sporting News
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо за неделю до предыдущего боя попал в больницу из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает Philstar.com.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо за неделю до своего боя против аргентинца Лукаса Матиссе был госпитализирован. 39-летний боксер почувствовал проблемы с дыханием и был доставлен в больницу, где ему сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем.

Врачи рекомендовали боксеру отказаться от боя. Пакьяо не рассказал о случившемся ни родственникам, ни команде, чтобы не пришлось отменять поединок.

Между тем, промоутер филиппинца Боб Арум считает, что врачи напрасно предостерегают боксера и планирует его следующий бой.

"Когда Леонард дрался с Дюраном в 1989 году в Монреале, у Роберта обнаружили такую же проблему, но допустили к бою. Если бы было что-то серьезное, Пакьяо не выпустили бы в ринг", - сказал Арум.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать