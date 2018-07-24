Знаменитый боксер Пакьяо провел бой, несмотря на проблемы с сердцем
Об этом сообщает Philstar.com.
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо за неделю до своего боя против аргентинца Лукаса Матиссе был госпитализирован. 39-летний боксер почувствовал проблемы с дыханием и был доставлен в больницу, где ему сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем.
Врачи рекомендовали боксеру отказаться от боя. Пакьяо не рассказал о случившемся ни родственникам, ни команде, чтобы не пришлось отменять поединок.
Между тем, промоутер филиппинца Боб Арум считает, что врачи напрасно предостерегают боксера и планирует его следующий бой.
"Когда Леонард дрался с Дюраном в 1989 году в Монреале, у Роберта обнаружили такую же проблему, но допустили к бою. Если бы было что-то серьезное, Пакьяо не выпустили бы в ринг", - сказал Арум.
- Боб Арма также является промоутером Василия Ломаченко и давно стремится организовать его поединок с Мэнни Пакьяо.
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