Знаменитый боксер Пакьяо провел бой, несмотря на проблемы с сердцем

24 июля, 2018, 10:51

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо за неделю до предыдущего боя попал в больницу из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает Philstar.com.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо за неделю до своего боя против аргентинца Лукаса Матиссе был госпитализирован. 39-летний боксер почувствовал проблемы с дыханием и был доставлен в больницу, где ему сделали кардиограмму и обнаружили врожденную проблему с сердцем.

Врачи рекомендовали боксеру отказаться от боя. Пакьяо не рассказал о случившемся ни родственникам, ни команде, чтобы не пришлось отменять поединок.

Между тем, промоутер филиппинца Боб Арум считает, что врачи напрасно предостерегают боксера и планирует его следующий бой.

"Когда Леонард дрался с Дюраном в 1989 году в Монреале, у Роберта обнаружили такую же проблему, но допустили к бою. Если бы было что-то серьезное, Пакьяо не выпустили бы в ринг", - сказал Арум.