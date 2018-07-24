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Жизнь на спутнике Юпитера может существовать на глубине нескольких сантиметров, - исследование

Жизнь на Европе - спутнике Юпитера - может существовать всего под несколькими сантиметрами льда, вместо 10-30 км, как предполагалось ранее

Об этом говорится в исследовании международной группы астрономов во главе с Томом Нордхейма, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

Европа - одно из самых перспективных небесных тел для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Ученые считают, что под слоем льда толщиной в 10-30 км находится океан жидкой воды.

Глубина обусловлена высоким уровнем радиации на поверхности спутника - на Европу влияет жесткое излучение магнитосферы Юпитера, которое со временем может привести к химическому превращению и разрушению потенциальных биологических признаков.

Однако на полюсах Европы уровень радиации ниже из-за неравномерного распределения лучей по орбите, а для защиты от излучения достаточно экрана со льда толщиной всего в несколько сантиметров, выяснили ученые.

Аминокислоты и другие достаточвольно сложные органические соединения способны выжить на глубине от 10 до 20 см на низких широтах спутника и подо льдом толщиной всего в 1 см на средних и высоких, говорится в исследовании.

Исследование поможет при организации миссии к Европе. В 2024 году NASA планирует запустить к спутнику зонд Europa Lander, оснащенный буром для исследования поверхности на глубине до 10 см. Судя по всему, возможностей аппарата будет достаточно для обнаружения жизни на небесном теле.

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