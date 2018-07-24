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Жители отеля "Континент" в Закарпатье могут стать жертвами мошенничества его псевдовладельцев

Туристы, решившие воспользоваться услугами гостиничного комплекса "Континент" в селе Поляна Свалявского района Закарпатья уже в ближайшее время могут быть выселені, а сам отель закрыт на неопределенное время

Об этом говорится в сюжете www.5.ua.

Дело в том, что этот имущественный комплекс оказался в центре громкого скандала, после того, как его фактический владелец - местный предприниматель Федор Райчинец - мошенническим способом вывел его из собственности государственного "Укргазбанка". Сейчас, по подсчетам банкиров, сумма ущерба причиненного государству превысила $1 млн. Вскоре работу комплекса могут приостановить, а его обитателей - попросить "на выход".

"На сегодняшний день сумма убытков перед банком превышает $1 млн, состояние дел по ее взысканию таково, что судами первой и второй инстанции отменено право собственности банка, возникшее на основании ипотечного договора, которым была урегулирована проблемная задолженность заемщика. Соответственно, банк не соглашается категорически с указанными предварительными решениями судов предыдущих инстанций и подал кассационную жалобу с целью восстановления законных прав собственности банка на указанное имущество", - отметил директор департамента урегулирования долговых обязательств "Укргазбанка" Александр Калиниченко.

Двухэтажный отель "Континент" и земельный участок перешли в собственность государственного "Укргазбанка" в 2016 году согласно договору ипотеки, когда закарпатский предприниматель Федор Райчинец уже 5 лет не выплачивал долг. Однако, дело неожиданно продолжилось - экс-владелец через местные суды отменил регистрацию права собственности государственного банка на гостиничный комплекс. При этом, Высший специализированный суд приостановил решение судов первой и второй инстанции.

невзирая на то, что судебное дело продолжается, закарпатский бизнесмен через частного нотариуса перерегистрировал право собственности на гостиничный комплекс и участок на имущественного поручителя - своего брата Анатолия Райчинца. А впоследствии произвел отчуждение имущества. После нескольких сделок гостиничный комплекс в конце концов попал в управление туристического оператора "Сион Тур", который руководит несколькими комплексами отдыха в регионе.

Адвокат государственного "Укргазбанка" Александр Сербинов отметил, что подобные действия регистрационной службы являются незаконными, поэтому по заявлению представителей государственного банка было открыто уголовное производство.

"Мы видим - это и мошеннические действия, и состав преступления, предусмотренный статьей 388 Уголовного Кодекса Украины - это отчуждение залогового имущества, то есть имущество находилось в ипотеке. Правоохранительные органы усматривают признаки уголовного правонарушения в действиях государственного регистратора - это отчуждение  неустановленным способом, это совершение регистрационных действий неустановленным способом с нарушением требований законов "О государственной регистрации", "Об ипотеке", - подчеркнул адвокат.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, также продолжаются судебные процессы по обжалованию действий и возврату в собственность банка гостиничного комплекса и земельного участка, на котором расположен данный гостиничный комплекс.

Государственный банк тем временем готовится к рассмотрению жалобы в Верховном Суде Украины. В "Укргазбанке" уверены, что такая очевидная истина, как мошенничество с целью избежания выплат задолженности перед государственным банком и получения доходов с туристов, которым не сообщили о конфликте, будет установлена судом.

"По состоянию на сегодняшний день, мы ожидаем рассмотрения кассационной жалобы поданной банком в Верховный Суд Украины, обращаем внимание, что на сегодня мы действуем в защиту нашего основного акционера - государство. И рассчитываем на справедливое решение по восстановлению прав собственности банка на указанное имущество. Также мы рекомендуем гостям Закарпатья воздержаться от покупки путевок или оплаты проживания в отеле", - добавил директор департамента урегулирования долговых обязательств "Укргазбанка" Александр Калиниченко.

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