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Жару в Японии признали стихийным бедствием: в течение двух недель погибли 65 человек

В результате чрезвычайной жары в Японии погибли по меньшей мере 65 человек в течение последних двух недель
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.

"Метеорологическое управление Японии признало жару в стране стихийным бедствием, ведь за последние две недели погибли по меньшей мере 65 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели информируют, что более 22 тысяч граждан, среди которых примерно половина людей преклонного возраста, были госпитализированы из-за тепловых ударов.

Отмечается, что в Токио и Кумагае были зафиксированы температуры выше 40 градусов тепла.

Согласно информации японских синоптиков, чрезвычайная жара в стране еще будет сохраняться.

  • Как сообщалось, в Японии из-за жары, которая продолжается две недели, умерли десятки людей.
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