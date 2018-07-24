Жару в Японии признали стихийным бедствием: в течение двух недель погибли 65 человек
24 июля, 2018, 13:06
В результате чрезвычайной жары в Японии погибли по меньшей мере 65 человек в течение последних двух недель
Об этом сообщает BBC со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.
"Метеорологическое управление Японии признало жару в стране стихийным бедствием, ведь за последние две недели погибли по меньшей мере 65 человек", - говорится в сообщении.
Спасатели информируют, что более 22 тысяч граждан, среди которых примерно половина людей преклонного возраста, были госпитализированы из-за тепловых ударов.
Отмечается, что в Токио и Кумагае были зафиксированы температуры выше 40 градусов тепла.
Согласно информации японских синоптиков, чрезвычайная жара в стране еще будет сохраняться.
- Как сообщалось, в Японии из-за жары, которая продолжается две недели, умерли десятки людей.
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