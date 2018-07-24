"Метеорологическое управление Японии признало жару в стране стихийным бедствием, ведь за последние две недели погибли по меньшей мере 65 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели информируют, что более 22 тысяч граждан, среди которых примерно половина людей преклонного возраста, были госпитализированы из-за тепловых ударов.

Отмечается, что в Токио и Кумагае были зафиксированы температуры выше 40 градусов тепла.

Согласно информации японских синоптиков, чрезвычайная жара в стране еще будет сохраняться.