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За неделю количество переселенцев возросло на 377 человек

По состоянию на 23 июля 2018 года в Украине на учете находятся 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма

Это по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, передает Минсоцполитики.

За неделю количество зарегистрированных переселенцев с временно оккупированных территорий возросла на 377 человек. По состоянию на 16 июля их количество составляло 1 516 943 человек.

Информацию о количестве переселенцев Минсоцполитики подает еженедельно.

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