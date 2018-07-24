За неделю количество переселенцев возросло на 377 человек
24 июля, 2018, 07:46
По состоянию на 23 июля 2018 года в Украине на учете находятся 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма
Это по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, передает Минсоцполитики.
За неделю количество зарегистрированных переселенцев с временно оккупированных территорий возросла на 377 человек. По состоянию на 16 июля их количество составляло 1 516 943 человек.
Информацию о количестве переселенцев Минсоцполитики подает еженедельно.
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