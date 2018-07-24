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Известный боксер отказался от мяса, чтобы избежать проблем с допингом


фото: boxingscene
Мексиканский боксер Сауль Альварес полностью отказался от мяса после того, как попал в допинг-скандал

Об этом сообщает BoxingScene.

На такой шаг Альварес был вынужден уйти после того, как его поймали на допинге в марте, перед боем против Геннадия Головкини из Казахстана. Мексиканец утверждает, что запрещенные препараты попали в его организм с употребленным в пищу мясом.

"Мы теперь просто помешаны на предупредительных мероприятиях. Настолько, что иногда это даже кажется безумием. Например, я полностью отказался от мяса. В США все иначе, там никакого риска нет, ведь существует строжайший контроль в животноводстве. Но я чаще всего нахожусь в Мексике, а здесь действительно лучше просто отказаться от мяса", - сказал Альварес.

15 сентября в Лас-Вегасе Сауль Альварес проведет бой-реванш против чемпиона мира WBC, WBA, IBO в среднем весе Геннадия Головкина. В сентябре прошлого года поединок между этими боксерами закончился вничью, которая позволила сохранить титулы казахстанцу.

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