Известный боксер отказался от мяса, чтобы избежать проблем с допингом
Об этом сообщает BoxingScene.
На такой шаг Альварес был вынужден уйти после того, как его поймали на допинге в марте, перед боем против Геннадия Головкини из Казахстана. Мексиканец утверждает, что запрещенные препараты попали в его организм с употребленным в пищу мясом.
"Мы теперь просто помешаны на предупредительных мероприятиях. Настолько, что иногда это даже кажется безумием. Например, я полностью отказался от мяса. В США все иначе, там никакого риска нет, ведь существует строжайший контроль в животноводстве. Но я чаще всего нахожусь в Мексике, а здесь действительно лучше просто отказаться от мяса", - сказал Альварес.
15 сентября в Лас-Вегасе Сауль Альварес проведет бой-реванш против чемпиона мира WBC, WBA, IBO в среднем весе Геннадия Головкина. В сентябре прошлого года поединок между этими боксерами закончился вничью, которая позволила сохранить титулы казахстанцу.
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