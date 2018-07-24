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Возглавляемая Ярошем Украинская добровольческая армия может войти в состав ВСУ

Возглавляемое народным депутатом Дмитрием Ярошем добровольческое воинское формирование Украинская добровольческая армия может быть вовлеченао в ряды Вооруженных Сил Украины

Об этом шла речь во время встречи командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с Дмитрием Ярошем, передает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных Сил Украины (в том числе - в составе полноценного подразделения) при условии заключения контракта (в том числе - краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых военных частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Наев также заверил, что в случае принятия соответствующего решения бойцами УДА он будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил.

Командующий Объединенных сил и глава УДА также обсудили возможное участие бойцов-добровольцев в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив.

Украинский добровольческая армия была образована в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения "Правый сектор" и вместе с подразделениями ВСУ участвовала в боевых действиях против российских оккупантов на Донбассе.

 

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