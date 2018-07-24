Во вторник Украину снова охватят грозовые дожди

24 июля, 2018, 08:37

24 июля в Украине ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Таким образом, сегодня днем на территории страны ожидаются грозы, утром и днем в прикарпатских областях пройдут сильные дожди.

"В Киевской области днем 24 июля гроза", - подчеркнули в ведомстве.

Как ранее рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко, в начале недели в большинстве областей Украины пройдут дожди, но в течение недели будет становиться жарче.