Во вторник Украину снова охватят грозовые дожди
24 июля, 2018, 08:37
24 июля в Украине ожидается осложнение погодных условий
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Таким образом, сегодня днем на территории страны ожидаются грозы, утром и днем в прикарпатских областях пройдут сильные дожди.
"В Киевской области днем 24 июля гроза", - подчеркнули в ведомстве.
Как ранее рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко, в начале недели в большинстве областей Украины пройдут дожди, но в течение недели будет становиться жарче.
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