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В зоне отчуждения задержали 7 сталкеров


фото: ДПСУ
В зоне отчуждения ЧАЭС пограничники совместно с полицейскими задержали семерых экстримальных туристов, которые пытались незаконно попасть в Чернобыль

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Задержанные молодые люди оказались жителями городов Киева и Кропивницкого.

Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, представители Национальной полиции на нарушителей составили процессуальные документы.

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Отмечается, что с начала года пограничниками совместно с представителями полиции задержаны 38 экстремалов. Среди задержанных были не только наши соотечественники, но и граждане России, Литвы и Азербайджана.

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