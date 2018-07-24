В зоне отчуждения задержали 7 сталкеров
24 июля, 2018, 09:21
В зоне отчуждения ЧАЭС пограничники совместно с полицейскими задержали семерых экстримальных туристов, которые пытались незаконно попасть в Чернобыль
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Задержанные молодые люди оказались жителями городов Киева и Кропивницкого.
Сейчас за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, представители Национальной полиции на нарушителей составили процессуальные документы.
Отмечается, что с начала года пограничниками совместно с представителями полиции задержаны 38 экстремалов. Среди задержанных были не только наши соотечественники, но и граждане России, Литвы и Азербайджана.
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