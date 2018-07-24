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В Запорожской области локомотив врезался в пассажирский поезд: 26 человек пострадали

Вследствие удара локомотива и поезда "Киев-Бердянск" в Запорожской области пострадали 26 пассажиров, двое госпитализированы

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

24 июля на станции Пологи Запорожской области во время подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 "Киев-Бердянск" было допущено превышение скорости во время соединения, что привело к травмированию пассажиров.

"На место происшествия вызваны кареты скорой помощи. По предварительной информации медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров - женщину с ребенком госпитализировали в Пологовскую городскую больницу”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирский поезд отправлен по маршруту с задержкой на 1 час 35 минут. Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехала комиссия регионального филиала “Приднепровская железная дорога”.

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