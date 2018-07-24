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В Украине пройдет спецоперация "Мигрант". В МВД рассказали о преступлениях иностранцев за 1,5 года. Инфографика


фото: dpsu.gov.ua
В Украине с 26 июля до 31 августа будут проходить целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под названием "Мигрант"

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что к проведению мероприятий привлекут Государственную пограничную службу, Нацполицию и Государственную миграционную службу. Яровой назвал задачи, которые стоят перед правоохранителями:

  • оздоровление оперативной обстановки на территории обслуживания путем пресечения административных и уголовных правонарушений, совершенных иностранцами;
  • тесное сотрудничество всех органов системы МВД;
  • повышение интенсивности патрулирование основных маршрутов, которые ведут к государственной границе;
  • проверка мест возможного проживания (пребывания) иностранцев.

С начала 2017 года до настоящего времени задокументировано почти 3,5 тысячи уголовных преступлений, совершенных иностранцами, а именно: гражданами России - 1034, Грузии - 1024, Азербайджана - 659, Молдовы - 443. Именно для предупреждения таких преступлений в стране пройдет спецоперация "Мигрант".

Более того, начиная с конца 2017 года и в течение первого полугодия 2018, отмечается значительный рост незаконных перемещений мигрантов, их непропуска через государственную границу и задержаний.

"Государственная пограничная служба – рост на 22%. Задержаны 1 432 нелегалов, в том числе 417 человек – за незаконное пересечение государственной границы. Государственная миграционная служба – рост на 46%. Задержаны 4 806 нелегальных мигрантов против 3 293 за аналогичный период 2017 года. Увеличивается и количество нелегальных мигрантов, задержанных в составе групп. С начала года задержано 472 мигрантов в составе 102 групп (Луганская область – 1, Харьковская – 9, Сумская – 7, Черниговская – 2, Волынская – 2, Львовская – 39, Закарпатская – 34, Черновицкая – 2, Одесская – 6, м. Киев - 1) ", - подчеркнул Яровой.

Он также рассказал, что после чемпионата мира по футболу в России осталось несколько тысяч "болельщиков" из стран миграционного риска. Эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

В результате в ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"После попадания в наше государство продлится транзит нелегалов до ее западных границ. Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входили 75 иностранцев", - подытожил Яровой.

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