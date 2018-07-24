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В "Нафтогазе" рассказали, как будут давить на Россию для продолжения транзита и насколько это важно Украине

Прибыль от транзита газа из России в Европу по территории Украины составляет около 3% украинского ВВП, поэтому его необходимо сохранить после окончания действующего контракта с российским "Газпромом"

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Контракт у нас заканчивается 31 декабря 2019 года, то есть проблема с транзитом есть, но начиная с 1 января 2020 года. Это важно, поскольку каждый год мы зарабатываем от транзита примерно $3 млрд. Это 3% ВВП. Если не будет транзита, этих денег не будет и вместо даже слабого экономического роста, который есть в Украине, будет экономический спад. Последствия для Украины будут очень серьезные, поэтому мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы эту проблему каким-то образом решить", - пояснил Витренко.

По словам чиновника, Украина может решать эту проблему двумя способами.

"Первый путь - это сохранить транзит, чтобы компании бронировали мощность украинской ГТС для транзита газа с территории РФ в Европу. Этими компаниями могут быть как сам "Газпром", так и другие российские компании, компании из Средней Азии, которые экспортируют в Европу туркменский, узбекский, казахский газ, или европейские компании, которые покупают этот газ на границе Украины и России, а затем бронируют мощности. Над этим работаем по всем этим направлениям. Переговоры с "Газпромом", но также мы проводим переговоры или по крайней мере консультации с другими потенциальными потребителями транспортных услуг", - сказал Витренко.

Второй способ - давить на Россию в международном суде.

"Другой путь - это путь международного арбитража. Недавно мы обратились в международный арбитраж с новым иском к "Газпрому" по пересмотру транзитного тарифа. В этом иске на $11,6 млрд мы говорим, что если "Газпром" будет продолжать блокировать использование украинской ГТС другими компаниями для транзита, при этом не будет сам бронировать мощности, то соответствующие расходы из-за ускоренной амортизациию, обесценивания основных средств должны войти в расчет нового транзитного тарифа, который будет применен в 2018-2019 году, пока есть текущий контракт, по которому у нас есть право пересматривать транзит. Таким образом, это определенный экономический стимул для "Газпрома" перестать блокировать возможности использования украинской ГТС для других компаний с одной стороны, с другой стороны - самим бронировать мощности украинской ГТС", - подытожил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
  • "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной и начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
  • Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
  • Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа.
  • "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже.
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