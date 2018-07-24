В "Нафтогазе" рассказали, как будут давить на Россию для продолжения транзита и насколько это важно Украине

24 июля, 2018, 21:49

Прибыль от транзита газа из России в Европу по территории Украины составляет около 3% украинского ВВП, поэтому его необходимо сохранить после окончания действующего контракта с российским "Газпромом"

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Контракт у нас заканчивается 31 декабря 2019 года, то есть проблема с транзитом есть, но начиная с 1 января 2020 года. Это важно, поскольку каждый год мы зарабатываем от транзита примерно $3 млрд. Это 3% ВВП. Если не будет транзита, этих денег не будет и вместо даже слабого экономического роста, который есть в Украине, будет экономический спад. Последствия для Украины будут очень серьезные, поэтому мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы эту проблему каким-то образом решить", - пояснил Витренко.

По словам чиновника, Украина может решать эту проблему двумя способами.

"Первый путь - это сохранить транзит, чтобы компании бронировали мощность украинской ГТС для транзита газа с территории РФ в Европу. Этими компаниями могут быть как сам "Газпром", так и другие российские компании, компании из Средней Азии, которые экспортируют в Европу туркменский, узбекский, казахский газ, или европейские компании, которые покупают этот газ на границе Украины и России, а затем бронируют мощности. Над этим работаем по всем этим направлениям. Переговоры с "Газпромом", но также мы проводим переговоры или по крайней мере консультации с другими потенциальными потребителями транспортных услуг", - сказал Витренко.

Второй способ - давить на Россию в международном суде.

"Другой путь - это путь международного арбитража. Недавно мы обратились в международный арбитраж с новым иском к "Газпрому" по пересмотру транзитного тарифа. В этом иске на $11,6 млрд мы говорим, что если "Газпром" будет продолжать блокировать использование украинской ГТС другими компаниями для транзита, при этом не будет сам бронировать мощности, то соответствующие расходы из-за ускоренной амортизациию, обесценивания основных средств должны войти в расчет нового транзитного тарифа, который будет применен в 2018-2019 году, пока есть текущий контракт, по которому у нас есть право пересматривать транзит. Таким образом, это определенный экономический стимул для "Газпрома" перестать блокировать возможности использования украинской ГТС для других компаний с одной стороны, с другой стороны - самим бронировать мощности украинской ГТС", - подытожил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".