В Одесской области "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие

24 июля, 2018, 12:01

Ночью 23 июля на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП, двое человек погибло

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесщины.

Установлено, что столкнулся "Фольксваген" с "Фордом" на прицепе и "КамАЗ".

"Фольксваген" двигаясь в сторону Киева, столкнулся с "КамАЗом", который поворачивал из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель микроавтобуса погиб сразу, его 25-летний сын – в больнице.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.