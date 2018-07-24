 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одесской области "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие


фото: поліція Одещини
Ночью 23 июля на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП, двое человек погибло

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесщины.

Установлено, что столкнулся "Фольксваген" с "Фордом" на прицепе и "КамАЗ".

"Фольксваген" двигаясь в сторону Киева, столкнулся с "КамАЗом", который поворачивал из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель микроавтобуса погиб сразу, его 25-летний сын – в больнице.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

  • Напомним, в Укртрансбезопасности сообщили, что около трети транспортных средств имеют недостатки, которые могут привести к авариям.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать