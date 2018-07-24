В Одесской области "КамАЗ" столкнулся с микроавтобусом, есть погибшие
24 июля, 2018, 12:01
Ночью 23 июля на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП, двое человек погибло
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесщины.
Установлено, что столкнулся "Фольксваген" с "Фордом" на прицепе и "КамАЗ".
"Фольксваген" двигаясь в сторону Киева, столкнулся с "КамАЗом", который поворачивал из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель микроавтобуса погиб сразу, его 25-летний сын – в больнице.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
- Напомним, в Укртрансбезопасности сообщили, что около трети транспортных средств имеют недостатки, которые могут привести к авариям.
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