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В Нидерландах из-за эксперимента с виагрой умерли 11 младенцев

Нидерландским женщинам во время беременности давали виагру для ускорения роста детей, в результате эксперимента погибли 11 младенцев

Об этом сообщает The Guardian.

Во время исследования, которое проводилось в 10 больницах Нидерландов, беременные женщины употребляли "Сильденафил" (торговое название Виагра). Отмечается, что это вещество расширяет кровеносные сосуды, поэтому его назначают людям с повышенным артериальным давлением, мужчинам с эректильной дисфункцией.

Ученые надеялись, что Сильденафил будет способствовать лучшему току крови через плаценту, что повлияет на рост ребенка.

Впрочем эксперимент прекратили, когда независимый комитет, следивший за исследованием, обнаружил, что 17 детей родились с проблемами легких и 11 из них уже умерли.

Ученые подозревают, что препарат вызывает слишком высокое кровяное давление в легких, а это приводит к тому, что дети получают слишком мало кислорода.

Сообщается, что в эксперименте приняли участие 93 женщины со сниженным функционированием плаценты, еще 90 женщин употребляли плацебо, у трех из них родились дети с такими же проблемами легких, но ни один ребенок не умер.

Исследователи отмечают, что эксперименты на крысах, которые предшествовали исследованию, подобных проблем не выявили.

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