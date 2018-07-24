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В Лаосе после прорыва плотины началось наводнение: пропали без вести сотни людей, есть погибшие

В понедельник, 23 июля, в результате прорыва плотины ГЭС на юго-востоке Лаоса и дальнейшего наводнения пропали без вести сотни людей, есть погибшие

Как сообщает ВВС, из-за масштабного наводнения в провинции Аттаепу, более 6 600 человек потеряли свои дома, сотни людей считаются пропавшими без вести.

Причина прорыва дамбы ГЭС сейчас неизвестна. Спасатели проводят эвакуацию из затопленных районов страны.

 

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