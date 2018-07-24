В Лаосе после прорыва плотины началось наводнение: пропали без вести сотни людей, есть погибшие
24 июля, 2018, 12:46
В понедельник, 23 июля, в результате прорыва плотины ГЭС на юго-востоке Лаоса и дальнейшего наводнения пропали без вести сотни людей, есть погибшие
Как сообщает ВВС, из-за масштабного наводнения в провинции Аттаепу, более 6 600 человек потеряли свои дома, сотни людей считаются пропавшими без вести.
Причина прорыва дамбы ГЭС сейчас неизвестна. Спасатели проводят эвакуацию из затопленных районов страны.
#BREAKING: Video from above the devastating dam failure after a hydroelectric dam collapsed in Laos. (Video: @Zeno7Inc) pic.twitter.com/QG3kL20Jjv— BreakingNNow (@BreakingNNow) 24 июля 2018 г.
Biggest flooding in southern Laos #Attapue #Laos #Flood pic.twitter.com/NfoYtjJsuu— Zeno (@Zeno7Inc) 24 июля 2018 г.
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