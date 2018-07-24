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В Крыму проверят всех госслужащих на совершение госизмены


фото: radiosvoboda
Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая заключается в активных действиях в отношении ведения подрывной деятельности

Об этом рассказала начальник управления Прокуратуры АРК Светлана Блудова в эфире Радио Крым.Реалии

"Мы проверяем причастность каждого человека именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационным властям устанавливать судебную систему Российской Федерации", – сказала Блудова.

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

"Обычный госслужащий, который работает в МЧС и помогает народу, не будет нести уголовную ответственность", – утверждает сотрудница Прокуратуры АРК.

11 июля сотрудники Прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, в которых живет бывший председатель Апелляционного суда АРК Валерий Чернобук.

Бывшего крымского судью подозревают в совершении государственной измены. Его месторасположение на данній момент неизвестно. Позже Чернобука объявили в розыск.

По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов АР Крым на ведение правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов, аннексии Крыма.

После переезда в апреле 2014 года на материковую часть Украины Чернобук работал судьей в Апелляционном суде Днепропетровской области.

В сентябре 2016 года Верховная Рада Украины уволила его за нарушение присяги.

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