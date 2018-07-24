В ГПУ закрыли дело по фейковому диплому Гройсмана

24 июля, 2018, 14:02

Генпрокуратура повторно закрыла дело о возможной подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос издания "Украинские новости".

"По результатам предварительного расследования 26 июня 2018 следователем принято решение о закрытии указанного уголовного судопроизводства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 (отсутствие состава преступления) Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в документе.

Отмечается, что главное следственное управление Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по факту подделки премьером документа об образовании с целью его использования.

В ведомстве так и не сообщили, спросил Гройсман или другие лица в рамках этого дела, сославшись на тайну досудебного следствия.

Между тем глава правительства уже также прокомментировал эту новость.

"Гройсман диплом не подделывал, дело закрыто" Конечно не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный ", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, он учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал.

"А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите", - подытожил Гройсман.