В ГПУ закрыли дело по фейковому диплому Гройсмана
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос издания "Украинские новости".
"По результатам предварительного расследования 26 июня 2018 следователем принято решение о закрытии указанного уголовного судопроизводства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 (отсутствие состава преступления) Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в документе.
Отмечается, что главное следственное управление Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по факту подделки премьером документа об образовании с целью его использования.
В ведомстве так и не сообщили, спросил Гройсман или другие лица в рамках этого дела, сославшись на тайну досудебного следствия.
Между тем глава правительства уже также прокомментировал эту новость.
"Гройсман диплом не подделывал, дело закрыто" Конечно не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный ", - подчеркнул он.
По словам Гройсмана, он учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал.
"А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно - своей никчемной ложью вы уважения не получите", - подытожил Гройсман.
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